Вузы и школы в новых регионах России получат бессрочные лицензии после 2026 года

Анзор Музаев рассказал о работе Рособрнадзора.

Российские вузы и школы в новых регионах (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей) получат бессрочные лицензии и аккредитацию от государства после 2026 года. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Чиновник напомнил о том, что ранее образовательным учреждениям были предоставлены временные документы, которые действуют до 2026 года. Такое решение позволит этим организациям войти в правовое пространство страны, а после этого - поднять уровень обучения студентов до национальных стандартов.

После 2026 года они уже получат эти документы на бессрочной основе. Весь этот период мы будем формировать органы, которые будут осуществлять переданные полномочия в четырех новых субъектах РФ. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

В качестве примера Анзор Музаев привел опыт Крыма и города Севастополя, к которым кабинет министров ранее применял аналогичный подход. В 2014 году возникали подобные проблемы, поэтому была сформирована форма временной лицензии и аккредитации. Сейчас ведется большой объем работы по обучению, отправки специалистов в командировки на территорию новых регионов.

В новых регионах в 2022 году выдали более 3,5 тысяч дипломов российского образца.

Фото и видео: Правительство России