Вузы Петербурга не будут переводить студентов на дистанционное обучение

По словам Демидова, планов о переводе на дистанционный формат нет.

Стало известно, что вузы Петербурга не планируют переводить на дистанционный формат обучения студентов. Сейчас работа ведется в смешанном формате, что позволяет гибко реагировать на эпидобстановку. Об этом 22 декабря сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, передает ТАСС.

По словам Демидова, планов о переводе на дистанционный формат нет. Пропорции очного и онлайн формата меняются в течение даже семестра от месяца к месяцу. У каждого университета и отдельных факультетов они разные.

Решение о переводе на дистант обычно принимается, исходя из эпидобстановки. Председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов добавил, что вакцинация студентов продолжается. Он добавил, что среди студентов, которые живут в общежитии, привиты 38%.

Ранее петербургские студенты конструируют космические спутники и конвейеры. В Государственном университете аэрокосмического приборостроения открыли две лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием.

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