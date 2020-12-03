Петербургские студенты конструируют космические спутники и конвейеры

В Государственном университете аэрокосмического приборостроения открыли две лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием.

В университете аэрокосмического приборостроения открыли лаборатории инженерии космических систем и мехатроники. Студенты конструируют макеты спутников, собирают конвейерные системы и учатся программировать. Лаборатории помогут студентам получить реальный опыт работы с космическими системами.

Для технического университета это, безусловно, очень важные лаборатории, потому что они позволяют использовать их в учебном процессе, ребята могут учиться на реальном железе, с которым они встретятся, когда выпустятся и пойдут работать. Валерий Матьяш, проректор по учебной деятельности ГУАП

В лаборатории инженерии космических систем макеты спутников способны фотографировать заданные точки на Земле. Студенты еще на этапе обучения в университете могут выбрать себе направления для дальнейшей работы.

Вначале конструктор моделирует в программе, после этого схемотехник работает с электроникой, собирает бортовую кабельную сеть, соединяет датчики между собой, разрабатывает электронные приборы и параллельно с этим программист пишет код для управления этим спутником. Сергей Поляков, заместитель декана факультета среднего профессионального образования ГУАП

Лаборатория мехатроники оснащена системами, повторяющими алгоритмы сложных установок, работающих на предприятиях.

Сама мехатроника включает в себя три компонента, базовых специализации: электроника, механика и программирование. Мехатроник может быть очень востребован на производстве, благодаря тому, что совмещает в себе эти качества. Виталий Порываев, студент ГУАП

Обе лаборатории помогают студентам подготовиться к чемпионатам WorldSkills и проводить собственные исследования.

Фото и видео: Piter.TV