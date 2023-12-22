В Петербурге создали инновационный пожарный датчик

Петербургские инженеры создали инновационный пожарный датчик. Устройство выявляет возгорание быстрее существующих аналогов и отличается высокой чувствительностью. Проект разработан и реализован сотрудниками и студентами Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Поднимаясь от свечи, горячий воздух попадает в луч лазера. На экране компьютера начинает лихорадочно меняться график. Нейросеть так предупреждает о пожаре.
Система умеет отличать реальный пожар от ложной тревоги. Существующие извещатели срабатывают примерно через 40 секунд после начала возгорания, а этот извещатель анализирует ситуацию за 20 секунд.
Ранее мы писали, что во время пожара в квартире на Среднеохтинском проспекте пострадала женщина.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все