Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в митингах

Руководство вуза обратилось к студентам с заявлением на сайте учреждения.

Во вторник, 20 апреля, в официальной группе Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) было опубликовано сообщение, в котором студентов предупредили о возможном отчислении за участие в несанкционированном митинге или попадание под административную ответственность. Об этом сообщила "Фонтанка".

Руководство вуза попросило студентов "максимально взвешенно подходить к проявлению своей гражданской позиции".

Напоминаем, что именно вы несете персональную ответственность за участие в несанкционированных акциях и митингах. Выявление факта нахождения на данных мероприятиях и\или попадание под административную ответственность может привести к отчислению из университета! заявили в ГУАП.

Начальник отдела информационно-стратегических коммуникаций Сергей Ершевский сообщил "Фонтанке", ГУАП не будет самостоятельно отслеживать гражданскую активность студентов и отчислять каждого, кто примет участие в митинге. Мониторингом гражданской позиции занимаются другие организации, которые потом обращаются к руководству.

Ершевский подтвердил, что преподаватели и студактив доносили информацию о митинге

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади выставили ограждения в преддверии нового митинга.

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