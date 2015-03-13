Студенты ГУАПа победили в чемпионате Future Skills Team Challengе

Студенты соревновались в компетенции "Цифровые возможности для бизнеса".

Команда Санкт‑Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения победила в первом чемпионате для студентов вузов России – Future Skills Team Challenge. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Организаторы чемпионата наградили медалями трех студентов ГУАПа и их преподавателя.

В чемпионате, который проходил с 4 по 6 августа в Нижнем Новгороде, приняли участие команды 15 высших учебных заведений из разных городов страны. Он состоялся в рамках федерального проекта "Архипелаг".

Future Skills Team Challenge – формат соревнований для университетских команд, в рамках которых оценивается не только владение технологиями, но и soft skills – коммуникативные и когнитивные навыки.

Ранее мы писали, что молодые петербуржцы победили в конкурсе "Моя страна – моя Россия".

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