Фигуристка Акатьева снялась с чемпионата в Петербурге из-за травмы

Акатьева снялась за три дня до старта.

Действующая чемпионка России Софья Акатьева отказалась от участия в национальном первенстве по фигурному катанию, которое пройдет в Санкт-Петербурге, из-за травмы. Об этом 15 декабря сообщило агентство "РИА Новости".

По имеющейся информации, решение о снятии спортсменки с турнира принято за три дня до начала соревнований. Акатьева не выходила на предстартовые тренировки и не готовилась к выступлению на арене "Юбилейный", где 18 декабря стартует чемпионат России. Софья Акатьева является чемпионкой страны 2023 года и тренируется в группе Этери Тутберидзе. Повреждение не позволило фигуристке продолжить подготовку в полном объеме, в связи с чем штаб спортсменки принял решение не рисковать ее здоровьем.

В обновленной заявке на чемпионат вместо Акатьевой появилась Мария Мазур, представляющая школу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Изменения в составе участниц были внесены официально. Отмечается, что по итогам этапов российской серии Гран-при Акатьева ранее не смогла отобраться в финал турнира. Чемпионат России в Санкт-Петербурге пройдет с 18 по 22 декабря.

Ранее сына Рудковской и Плющенко увезли в больницу после шоу в Петербурге.

Фото: freepik (viarprodesign)