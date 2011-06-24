Зрителю стало плохо на юбилейном шоу Алексея Мишина в Петербурге

Во время праздничного вечера в честь 85-летия знаменитого тренера одному из гостей потребовалась медицинская помощь.

В Северной столице во время торжественного мероприятия, приуроченного к юбилею Алексея Мишина, произошел инцидент с участием зрителя. Одному из посетителей ледового дворца "Юбилейный" внезапно стало плохо.

По информации с места событий, ухудшение самочувствия у мужчины случилось после проката серебряного призера чемпионата России Софьи Муравьевой. Находившиеся на арене медики оперативно среагировали на ситуацию. Врачи оказали зрителю необходимую первую помощь и привели его в сознание.

Само шоу было посвящено 85-летию заслуженного тренера СССР и России. Алексею Мишину, воспитавшему множество чемпионов, исполнилось 85 лет 8 марта. Напомним, что до начала тренерской карьеры он и сам добивался успехов на льду, завоевав серебряную медаль чемпионата мира 1969 года в парном катании.