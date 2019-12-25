Фигуристка Валиева заявится на турнир шоу-программ в Петербурге

Спортсменка получила право выступать на официальных стартах после истечения срока дисквалификации.

Камила Валиева планирует побороться за награды турнира шоу-программ "Русский вызов". Заявка на участие будет подана фигуристкой в ближайшее время. Соревнования примет Санкт-Петербург со 2 по 4 апреля.

Возвращение спортсменки на лед состоялось после длительного перерыва. 25 декабря истек четырехлетний срок отстранения, назначенный Спортивным арбитражным судом. Напомним, CAS признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил. Из-за дисквалификации она была лишена личных наград Олимпийских игр 2022 года, а сборная России потеряла золото командного турнира, получив бронзу.

Незадолго до окончания срока наказания, 7 марта, Валиева продемонстрировала хорошую форму. В Китае перед хоккейным матчем между "Шанхайскими Драконами" и "Барысом" она чисто исполнила четверной тулуп.

После снятия запрета фигуристка уже успела выступить на чемпионате России по прыжкам, однако призовых мест занять не смогла. Теперь в ее планах — участие в петербургском турнире шоу-программ.

