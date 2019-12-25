Молодые петербуржцы победили в конкурсе "Моя страна – моя Россия"

Студенты, представлявшие город, одержали победу в номинации "Экология моей страны".

В четверг, 29 июля, в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями сообщили, что по итогам защиты проектов в номинации "Экология моей страны" в финале всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", определили десять победителей. В их число вошли два студента из Петербурга.

Георгий Аверьянов учится в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. На конкурсе он представил проект создания национальной системы учебных лабораторий по достижению целей устойчивого развития и экологической безопасности в стране.

Дарья Афонькина, студентка Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина, предложила идею создания многодневного межрегионального экокультурного маршрута "Большая Северо-Ленинградская тропа", который будет совмещать осмотр историко-культурных объектов и посещение особо охраняемых природных территорий Петербурга и Ленинградской области.

Проекты уникальны и рассматривают вопрос с разных сторон: сегодня были представлены инициативы в области экологического просвещения, предложения по развитию фудшеринга и экотуризма, научные разработки – каждое направление заслуживает особого внимания и поддержки. Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов

Ранее мы писали, что в Петербурге состоится субботник по очистке от мусора Лиговского канала.

Фото: Pexels