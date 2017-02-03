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Вузы Петербурга могут остаться на смешанном формате обучения после 7 ноября
Сегодня, 20:09
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Вузы Петербурга могут остаться на смешанном формате обучения после 7 ноября

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Вероятно, увеличится количество онлайн-занятий.

Во вторник, 2 ноября, председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов сообщил на пресс-конференции, что окончательное решение о формате обучения в петербургских университетах примут после ноябрьских праздников. На него будет влиять эпидемиологическая обстановка. 

Смешанный вид, при котором сохранятся онлайн-занятия, продлится, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти. Демидов уточнил, что, если в начале года в некоторых вузах было только 10% онлайн-занятий, то теперь около 50%. Возможно, дистанционных занятий станет больше.

Петербургские вузы планируют продолжить обучение в смешанном формате после ноябрьских праздников.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут продлить ковидные ограничения с 8 ноября.

Фото: Pexels

Теги: вузы, коронавирус, петербург, смешанный формат обучения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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