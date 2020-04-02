Фальков попросил студентов и преподавателей продолжить режим самоизоляции.

Вузам рекомендовали возобновить дистанционное обучение. Заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава ведомства заявил, что образовательным учреждениям стоит продолжить работу в дистанционном режиме с 6 апреля.

С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате, - сообщает пресс-служба министерства.

Фальков попросил студентов и преподавателей продолжить режим самоизоляции. Он просит показать личный пример, как вести себя в нынешней ситуации.

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