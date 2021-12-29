Вупи Голдберг на две недели отстранили от шоу из-за слов о холокосте

Президент телеканала решил наказать актрису за ее высказывание.

Американская актриса и ведущая Вупи Голдберг отстранена руководством телеканала ABC на две недели от участия в шоу The View из-за ее слов о холокосте. Об этом в личном аккаунте в социальных сетях заявила президент ABC News Ким Годвин. Проблема связана с заявлением Голдберг о том, что Холокост не был проблемой принадлежности к конкретной расе.

Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи принесла извинения, я попросила ее взять паузу, чтобы подумать и узнать о влиянии ее комментариев. Ким Годвин, президент ABC News

Ранее актриса сказала, что в вопросе Холокоста речь идет не о превосходстве белой расы, а про негуманное отношение человека к человеку. После данного заявления многие пользователи Интернета обвинили женщину в антисемитизме и отрицании Холокоста. Позже ведущей пришлось принести свои извинения в эфире телеканала. Она заметила, что не хотела никого оскорбить своими словами.

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