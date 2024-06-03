Вуди Аллен признался, что остался в восторге от поездки в Петербург

Американский режиссер рассказал, какие впечатления оставили у него российские города.

Американский режиссер Вуди Аллен поделился воспоминаниями о своей поездке в Санкт-Петербург и Москву, отметив, что путешествие оставило у него исключительно положительные эмоции. Об этом сообщают "Известия".

Аллен не уточнил даты поездки, но рассказал, что несколько дней провел в Санкт-Петербурге, где посетил балет и отметил оживленную атмосферу города. По его словам, жители выглядели радостными, а сам визит стал для него ярким событием.

После Петербурга режиссер отправился в Москву, где посетил ряд музеев. Итогом путешествия, по словам кинематографиста, стали только положительные впечатления от обоих городов.

