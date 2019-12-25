Вучич раскрыл план Сербии в случае запрета на импорт нефти из России

Белград планирует получать энергоресурсы из третьих стран.

Сербский президент Александр Вучич раскрыл план правительства страны в случае запрета на импорт нефти из России. В эфире местного телеканала B92 TV глава государства уточнил, что власти готовы ввозить энергетические ресурсы из третьих стран, если возникнет ситуация с полным запретом Москвы по поставкам за границу.

Венгерский и болгарский премьеры Виктор Орбан и Кирил Петков уже заявили, что не cможем выдержать, если будет запрет на импорт энергоносителей из РФ. Тогда нам неоткуда получать, не может на нас газ упасть с неба, и нефть. Александр Вучич, президент Сербии

Политик добавил, что страну могут ждать значительные энергетические трудности. Власти уже искали источники ресурсов совместно с представителями Нефтяной индустрией Сербии (напомним, что компании "Газпром нефть" принадлежат 65,15% акций). На определенный срок Белград снижает таможенные сборы на отдельные позиции ради обеспечения ввоза нефти из третьих стран.

Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу.

Фото и видео: YouTube / B92 TV