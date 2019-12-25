В Сербии заявили о нехватке кукурузы и пшеницы на мировых рынках.

Президент Сербии Александр Вучич оценил последствия отказа России от экспорта продукции в Европу. В эфире местного телеканала B92 глава республики уточнил, что будущие энергетические ограничения руководства России на экспорт сырья и продукции в европейский регион в ответ на санкции Запада будут иметь серьезное значение для экономики и граждан.

С конца февраля власти Сербии начали пополнять собственные резервы нефтепродуктов и газа. Белград закупил основные продукты питания для населения, включая соль, фасоль, горох, масло, муку, пшеницу, кукурузу. Вучич указал 7 марта на рост стоимости продуктов и нехватку пшеницы на мировых рынках. Политик добавил, что сейчас этот товар невозможно найти и приобрести, так как и РФ, и Украина лидируют по объему производимого зерна (второе и четвертое места).

Ожидается решение Путина, что России не будет экспортировать. Цены летят в небо. У нас есть преимущество с пшеницей и кукурузой. С четверга больше не будет экспорта пшеницы и муки, а также кукурузы и масла, экспорт поднялся на 109%. Александр Вучич, президент Сербии

В Сербии напомнили, что американцев беспокоит стоимость на пшеницу, а Европу - на кукурузу. Вучич добавил, что винит себя в том, что правительство раньше не озаботилось пополнением резервов продовольствия, чтобы гражданам не приходилось искать то, что необходимо. Даже найденные товары невозможно привести в страну из-за введенных санкций.

Вучич не исключает появления инициативы об исключении России из ООН.

Фото и видео: YouTube / B92 TV