Президент Сербии рассказал о том, что меняется существующий порядок мира.

Сербский президент Александр Вучич не исключает появления инициативы об исключении России из ООН. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на пресс-конференции с журналистами. Лидер страны заметил, что думает о том, что "это только начало" в политическом смысле. Белград считает, что мир присутствует при условии полного разрушения существующего порядка.

…Я уже вижу инициативы в отдельных странах, поэтому вам говорю. Они планируют на основании статьи шесть Устава ООН начать обсуждения исключения России из ООН. Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер рассказал прессе о сильнейшем давлении Запада на Сербию. Он уточнил, что завершил все ночные телефонные разговоры сегодня после 6:00 часов по местному времени. Политик заметил, что в стране находятся большие запасы продовольствия и топлива. Государство обеспечено стабильной банковской системой.

Вучич также сообщил, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН.

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Фото: YouTube / Pink TV