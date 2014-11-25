Вучич призвал граждан Сербии сохранять стабильность в ожидании возможной войны

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан республики сохранять стабильность в ожидании возможной войны. Об этом он заявил в эфире TV Pink.
Глава государства напомнил, что участвовал 2 октября в саммите Европейского политического сообщества. Он подчеркнул, что увеличение до 5% ВВП расходов на оборону странами НАТО означает подготовку к войне, которую Сербия хочет избежать. Вучич добавил, что никто из европейских стран не размышляет об инвестициях в экономику и энергетические мощности.
У нас будут проблемы с энергетикой, поддержанием мира, с инвестициями и всем остальным. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированы, вести себя рационально и сохранять мир и стабильность.
Александр Вучич, президент Сербии
Ранее мы сообщали, что Сербия и Росатом начали переговоры о строительстве АЭС в республике.
Фото: YouTube / Александар Вучић
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все