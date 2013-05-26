Вечером в воскресенье в Национальном театре Сербии состоялась официальная церемония в честь Дня Победы над фашизмом.

В воскресенье, 9 мая, президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке. Официальная церемония состоялась в Национальном театре Сербии.

Известно, что на церемонии присутствовал член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик и члены правительства Республики Сербской БиГ.

Вуччи заявил, что в настоящее время "неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, россиян".

Видео: RTS Sajt - Zvanični kanal