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Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке

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Вечером в воскресенье в Национальном театре Сербии состоялась официальная церемония в честь Дня Победы над фашизмом.

В воскресенье, 9 мая, президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы на русском языке. Официальная  церемония состоялась в Национальном театре Сербии.

Известно, что на церемонии присутствовал член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик и члены правительства Республики Сербской БиГ.

Вуччи заявил, что в настоящее время "неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, россиян".

Видео: RTS Sajt - Zvanični kanal

Теги: александр вучич, день победы, президент сербии, сербия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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