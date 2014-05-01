Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку танков Т-72МС и другой боевой техники. Об этом политик рассказал журналистам во время торжественного осмотра, проведенного на выставке вооружений. Мероприятие приурочено к Дню Сухопутных войск.
Мы получили это от русских, Сергей Шойгу недавно нам передал эту технику, передача состоялась в Нише. И действительно спасибо нашим русским друзьям за то, что они нам послали. Эти танки имеют особую защиту, передача состоялась в Нише.
Александр Вучич, президент Сербии
Местный офицер подтвердил президенту, что считает данный танк лучшим в мире. Ранее Москва поставила Белграду 30 экземпляров Т-72МС, а также 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Стоимость техники оценивается в 75 млн евро.
Президент Сербии рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным.
Фото и видео: YouTube / Српска напредна странка
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