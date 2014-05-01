В Сербии оценили военную мощь российской техники.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку танков Т-72МС и другой боевой техники. Об этом политик рассказал журналистам во время торжественного осмотра, проведенного на выставке вооружений. Мероприятие приурочено к Дню Сухопутных войск.

Мы получили это от русских, Сергей Шойгу недавно нам передал эту технику, передача состоялась в Нише. И действительно спасибо нашим русским друзьям за то, что они нам послали. Эти танки имеют особую защиту, передача состоялась в Нише. Александр Вучич, президент Сербии

Местный офицер подтвердил президенту, что считает данный танк лучшим в мире. Ранее Москва поставила Белграду 30 экземпляров Т-72МС, а также 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Стоимость техники оценивается в 75 млн евро.

Президент Сербии рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Српска напредна странка