Вучич оценил отношения России и Сербии

Президент отметил, что двусторонние отношения отвечают интересам Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает отношения между Москвой и Белградом исключительными. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Вучич подчеркнул, что двусторонние отношения в настоящее время отвечают интересам Сербии.

В отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы. Александр Вучич, президент Сербии

Кроме того, сербский лидер выразил благодарность РФ за вакцины от коронавируса и газ. Вучич пообещал, что Сербия не забудет российских врачей.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не хочет портить отношения с Россией и Китаем. В частности, он заметил необходимость строительства российского газопровода "Балканский поток", несмотря на давление, которое на Сербию оказывали третьи страны. Вучич не понимает, что страна делала бы зимой без российского голубого топлива. С Китаем Сербия создала два крупнейших предприятия-экспортера ресурса.

Видео: МИД РФ