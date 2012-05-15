Белград подтвердил, что политика Белграда никогда не должна быть враждебна Москве.

Сербский президент Александр Вучич объяснил экономические успехи Белграда дружбой с Россией и Китаем. Такое заявление политик сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Полная версия интервью была показана журналистом Владимиром Соловьевым во вторник 23 ноября. Говоря о высоких государственных показателях, иностранец подчеркнул, что значимую роль в этом вопросе также играют инвестиции, которые идут из Евросоюза.

Мы построили за последние семь лет больше больниц, чем за предыдущие 70, за последние два года, 2020-2021, у нас самые высокие показатели экономического роста в стране, около 6,7%. У некоторых -5%, а у нас +7,5%, 7,6% экономический рост. Александр Вучич, глава Сербии

Президент Сербии заметил, что суть республиканской политики в том, чтобы страна была самостоятельной в принятии решений, независимой и суверенной. Вучич добавил, что внешняя политика Белграда никогда не должна быть враждебной к российским партнерам. Политик добавил, что говорил и ранее об этом открыто по всему миру.

Вучич заявил о намерении Сербии строить на своей территории АЭС.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live