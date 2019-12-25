Глава Сербии надеется на решение конфликта, но не верит в быстрое достижение мира между Киевом и Москвой.

Президент Сербии Александр Вучич не верит в возможность скорого договора между Россией и Украиной. Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала B92 TV. По словам лидера страны, кризис вокруг Украины изменил всю мировую политическую арену, а его последствия скажутся на многих государствах.

Надеюсь на это, но не верю в это. Александр Вучич, президент Сербии

Политик уточнил, что для Сербии и всей Европы большой проблемой является американский запрет на импорт российской нефти. Ранее глава Белого дома подписал указ о том, что из РФ нельзя поставлять энергетические носители, а также вкладывать новые инвестиции в российский энергетический сектор. Глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз не может присоединиться к данному пакету мер.

Вучич раскрыл план Сербии в случае запрета на импорт нефти из России.

Фото и видео: YouTube / B92 TV