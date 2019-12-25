Президент Сербии Александр Вучич не верит в возможность скорого договора между Россией и Украиной. Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала B92 TV. По словам лидера страны, кризис вокруг Украины изменил всю мировую политическую арену, а его последствия скажутся на многих государствах.
Надеюсь на это, но не верю в это.
Александр Вучич, президент Сербии
Политик уточнил, что для Сербии и всей Европы большой проблемой является американский запрет на импорт российской нефти. Ранее глава Белого дома подписал указ о том, что из РФ нельзя поставлять энергетические носители, а также вкладывать новые инвестиции в российский энергетический сектор. Глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз не может присоединиться к данному пакету мер.
Вучич раскрыл план Сербии в случае запрета на импорт нефти из России.
Фото и видео: YouTube / B92 TV
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