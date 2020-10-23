Второклассника с аутизмом в Ленобласти насмерть сбил поезд

В полицию о пропаже 12-летнего ребёнка сообщили родители.

В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил школьника из регионального центра аутизма. По данным Piter.tv, утром 5 июня ребёнок ушёл из дома и больше не возвращался.

В полицию о пропаже 12-летнего ребёнка сообщили родители. Они сообщили, что у их сына аутизм, он ничего не понимает и не разговаривает.

Через несколько часов стало известно, что второклассника на ж/д перегоне "д. Горы-п. Мга" сбил поезд. Мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее на станции "Любань" 14-летняя получила перелом правой голени. Девушка переходила через регулируемый пешеходный переход на запрещённый сигнал светофор.

Фото: Piter.tv