На станции "Любань" 14-летняя получила перелом правой голени

Предварительно установлено, что 14-летняя девушка переходила через регулируемый пешеходный переход на запрещённый сигнал светофор.

Несовершеннолетняя переходила железнодорожный переезд на станции "Любань" на запрещённый сигнал светофора, в результате чего получила травму. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вчера около десяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Любань" высокоскоростным поездом сообщением "Москва – Санкт-Петербург" совершен наезд на подростка.

Предварительно установлено, что 14-летняя девушка переходила через регулируемый пешеходный переход на запрещённый сигнал светофор. В последний момент она услышала сигналы повышенной громкости, подаваемые машинистом, и успела вовремя отпрыгнуть в сторону. Вихревые потоки затянули ее в воздушный карман. Жительница Любани получила перелом правой голени. Незамедлительно она была госпитализирована.

Ранее на перегоне станций "Саперная – Ижоры" электричка насмерть сбила 59-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv