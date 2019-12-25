Lada сбила второклассника в посёлке Возрождение

Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами мягких тканей лица.

В среду, 31 августа, на 9 км дороги "Комсомольское-Приозерск" в посёлке Возрождение произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 44-летний мужчина за рулём принадлежащего ему автомобиля Lada Granta двигался со стороны Выборга к Каменногорску. Вне зоны пешеходного перехода машина сбила 9-летнего второклассника, перебегавшего проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате аварии мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибам мягких тканей лица: его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Фото: Piter.TV