17-летний водитель без прав насмерть задавил велосипедистку в Ленобласти

Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Вечером среды, 31 мая, на 1-ом км а/д "Каменногорск – Дубинино" случилось смертельное ДТП: несовершеннолетний без прав сбил велосипедистку. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 17-летний житель Каменногорска ехал на Mazda в сторону Дубинино. При движении задним ходом неопытный водитель не обеспечил безопасность выполняемого маневра и наехал на 41-летнюю велосипедистку, после чего скрылся с места ДТП.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что во дворе на Маршала Блюхера 7-летний ребёнок на самокате попал под автомобиль.

Фото: Piter.TV