Во дворе на Маршала Блюхера 7-летний ребёнок на самокате попал под автомобиль

У него открытый перелом.

На Маршала Блюхера 7-летний ребёнок на самокате попал под колёса автомобиля и получил серьёзную травму. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 31 мая 44-летний водитель, двигаясь на автомобиле Ford Ranger по дворовой территории, наехал на 7-летнего мальчика на детском самокате. Ребёнок ехал без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребёнка с открытым переломом костей левой голени и со смещением отломков, ушибом мягких тканей теменной области, ссадиной лица, гематомой скуловой области госпитализировали в больницу.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022-2023 не привлекался.

Фото: unsplash (Kelly Sikkema)