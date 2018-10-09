Второклассник едва не погиб от удушья в школе на Петра Смородина

Мальчик подавился едой.

В среду, 6 марта, в детскую больницу имени Раухфуса доставили восьмилетнего мальчика с признаками механической асфиксии, или удушья. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что ученик второго класса подавился едой в школьной столовой. Его увезли из образовательного учреждения №133 на улице Петра Смородина в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас мальчик находится в руках медиков. В подробностях случившегося разбирается полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге школьница отравилась таблетками в "Макдоналдсе".

Фото: Piter.TV