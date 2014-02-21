Второклассница из Новосибирска погибла после падения в школьный бассейн

В учебном заведении проводится проверка.

СК РФ организовала проверки в новосибирской школе, где погибла второклассница. Девочка упала в бассейн и захлебнулась во время урока физкультуры. Пострадавшую госпитализировали, но спасти её не удалось. Директор школу сообщила телеканалу "360", что комментарии по ситуации невозможны до окончания следственных мероприятий.

Школу посетила беда, комментарии пока не даем. Как только все будет ясно, мы, наверное, скажем. Нас тут только кто не проверяет. собеседница телеканала "360"

По данный пресс-службы Следственного комитета, трагедия произошла 15 ноября. Возбуждено уголовное дело, фигуранту которого грозит до двух лет тюрьмы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца.

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