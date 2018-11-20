Второй за день фонтан кипятка забил на Караваевской улице

Горячая вода хлынула во дворы и вытекла на дороги.

Днем 4 февраля на Караваевской улице произошла крупная коммунальная авария. По словам очевидцев, здесь прорвало трубу с кипятком. Горячая вода хлынула во дворы и вытекла на дороги. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На снимках видно, что место в районе прорыва трубы заволокло густым белым паром. Свидетели сообщают, что местность огорожена. Аварию устраняют экстренные службы.

Отметим, что этот прорыв стал вторым за день. В ночь с 3 на 4 февраля на Караваевской улице, в районе дома №2 прорвало теплоноситель диаметром 500 мм. В настоящий момент эту аварию уже удалось ликвидировать.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV