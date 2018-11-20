В Рыбацком прорвало трубопровод с кипятком: двор на Караваевской в пару

Местные жители рассказали о коммунальной аварии в районе проспекта Обуховской Обороны.

В ночь на 4 февраля петербуржцы рассказали о серьезной коммунальной аварии, произошедшей в районе Рыбацкого. По данным очевидцев, проезжую часть по проспекту Обуховской обороны и ближайших дворов заволокло паром. Причиной местного "Сайлент Хилла" стал прорыв трубопровода с кипятком.

Дефект конструкции замечен вблизи 557 школы, около дома под номером два на Караваевской улице. На кадрах пользователей социальных сетей видно, что авария погрузила район в нулевую видимость, что создало опасную ситуацию для автомобилистов.

На данный момент ответственные службы уже занимаются ремонтом инженерной сети.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб