У дома на улице Стойкости прорвало трубу

На пешеходной зоне забил "фонтан" кипятка.

Рано утром в среду, 28 октября, на улице Стойкости у дома №26к1 прорвало трубу с горячей водой: на пешеходной зоне забил "фонтан" кипятка.

На место прибыли сотрудники аварийной службы для ликвидации аварии. Фото "фонтана" кипятка опубликовали в соцсетях. Информацию о прорыве подтвердили в "Теплосети". Несмотря на то, что специалистам удалось локализовать вытекания и отключить дефектный участок трубопровода, ремонтные работы продолжаются. Жильцов временно перевели на резервную схему теплоснабжения.

Ранее мы писали, что с дома на Суворовском проспекте обвалились куски лепного декора.

Фото: vk.com/spb_today