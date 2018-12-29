Фонтан кипятка на Шуваловском повредил шесть машин и 10 квартир

Кипяток сочился в квартиры через балконы и форточки.

Днем 14 января возле дома №59/1 по Шуваловскому проспекту произошла коммунальная авария. По словам пресс-службы ГУП "ТЭК СПб" на теплосети лопнула труда диаметром 600 мм. В результате местные жители могли наблюдать фонтан кипятка высотой в четыре этажа. В сети появилось видео с места происшествия.

Сообщается, что фонтан с горячей водой повредил шесть припаркованных неподалеку автомобилей и 10 квартир. Через балконы и форточки кипяток просачивался в жилые помещения, у нескольких машин треснули окна. Все пострадавшие получат страховые выплаты от компании "Согаз", с которой у ТЭК заключен договор.

В настоящий момент специалисты занимаются ремонтом прохудившегося трубопровода. 40 домов получают тепло по сниженным параметрам, еще 35 переведены на резервную схему.

Ранее мы писали, что на Софийской улице прорвало трубу с кипятком.

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