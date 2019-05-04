С дома на Суворовском проспекте обвалились куски лепного декора

Обошлось без пострадавших.

Днем в субботу, 24 октября, с фасада одного из домов Центрального района сорвались фрагменты каменной лепнины, сообщил "Мегаполис".

Петербурженка уточнила, что аварийная ситуация случилась у дома №6 на Суворовском проспекте. Обошлось без пострадавших, однако учитывая размеры упавших кусков, можно с уверенностью сказать, что "камнепад" мог не только покалечить, но и убить. Отметим, что бывший доходный дом Тимофеева и Яковлевой построили в далеком 1903 году. В 2001 году его включили в Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Вопрос о капитальном ремонте не поднимался.

Ранее мы писали, что нарушения при реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов привели к уголовному делу.

Фото: "Мегаполис"