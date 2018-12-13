Ночью на Вознесенском проспекте забил трехэтажный фонтан кипятка

В настоящий момент на месте коммунальной аварии ведутся ремонтные работы.

В ночь на 27 мая в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, возле дома №29 по Вознесенскому проспекту прорвало трубу с горячей водой. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что высота фонтана достигала уровня трех этажей. Свидетели ЧП сообщили, что кипяток мог попасть в квартиры, так как в это время у многих были открыты форточки.

"Прорвало трубу с горячей водой. К вашим услугам душ из-под асфальта, массаж гравием и кусками асфальта", — написал один из пользователей интернета.

По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящий момент у дома ведутся ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", в целях безопасности ограничено движение по Красноградскому переулку между Вознесенским проспектом и набережной канала Грибоедова.

Ранее мы писали, что в Колпино затопило машины из-за прорыва трубы.

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