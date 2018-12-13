В Колпино затопило машины из-за прорыва трубы

На бульваре Трудящихся, 9 прорвало трубопровод диаметром 219 мм.

В четверг, 23 мая, в Колпино произошел прорыв трубы с кипятком. Припаркованные вблизи коммунальной аварии автомобили оказались в зоне поражения. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии с инцидентом.

По словам специалистов, на бульваре Трудящихся, 9 прорвало трубопровод диаметром 219 мм. Проблема была ликвидирована в 12:28. Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, что сегодня в Колпинском районе испытывают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети.

Фото: http://vk.com/avto.kolpino