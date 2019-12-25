Умерший в Петербурге пациент страдал хроническими заболеваниями

У него был подтвержден COVID-19, однако точная причина смерти устанавливается.

Во вторник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге скончался второй человек, зараженный коронавирусом. У мужчины было множество хронический заболеваний, сообщил Telegram-канала "Петербург против коронавируса".

Мужчина 55-ти лет был доставлен в больницу 20 марта с повторным острым инфарктом миокарда. У пациента развилась двусторонняя пневмония, он был переведен на ИВЛ из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности.

Анализ на COVID-19 показал положительный результат. Точная причина смерти будет установлена позже.

Всего на данный момент известно о 50 случаях заражения новым коронавирусом.

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