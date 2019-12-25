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Второй состав модели "Балтиец" прибыл в Петербург
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Второй состав модели "Балтиец" прибыл в Петербург

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Первый состав был торжественно передан петербургскому метрополитену 13 сентября.

Еще один восьмивагонный поезд прибыл на площадку электродепо "Автово". "Балтиец" – состав нового поколения, созданный специально для петербургской подземки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В новом поезде: кузов с плоским бортом и прислонно-сдвижными дверями шириной 1400 мм; асинхронный тяговый привод отечественного производства, позволяющий осуществлять электродинамическое торможение поезда до полной остановки; автономное движение на аккумуляторных батареях на расстояние до 200 метров.

Первый состав был торжественно передан петербургскому метрополитену 13 сентября. Сейчас он проходит обкатку, после которой полноценно начнет курсировать по Кировско-Выборгской линии. Петербург до 2031 года получит 950 новых вагонов метро.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Теги: балтиец, метро
Категории: Лента новостей,

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