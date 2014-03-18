Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

Специалисты продолжают заниматься тушением пожара в регионе.

Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара на территории Геленджика. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что угрозы объектам гражданской инфраструктуры нет. Эксперты уточнили, что в настоящее время площадь возгорания составляет 118 гектаров. Известно, что ликвидация пламени ведется в сложных погодных условиях, так как в регионе фиксируются сильные порывы ветра до 30 метров в секунду. Дополнительно мероприятиям мешает сложный рельеф местности.

В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8. пресс-служба ГУ МЧС России

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Фото и видео: ГУ МЧС России