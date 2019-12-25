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На второй этап реконструкции Северной станции аэрации потратят 2,3 млрд рублей
Сегодня, 21:31
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nadezhda_sib

На второй этап реконструкции Северной станции аэрации потратят 2,3 млрд рублей

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Северная станция является крупнейшим очистительным сооружением города.

Вторым этапом реконструкции Северной станции аэрации займется ООО "Консалт Проект". После работ производительность очистных сооружений увеличится с 700 тыс. до 1 млн кубометров в сутки. Подрядчиком выступает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Очистительное сооружение находится в поселке Ольгино. После реконструкции помимо использования новых технологий при очистке сточных вод, реализация проекта снимет ограничения в развитии Петербурга на севере города. Из-за активного строительства там идет большая нагрузка на очистные сооружения. 

Работы начнутся в конце марта 2020-го года, а закончиться должны до 30 июня 2022. Стоимость контракта составила 2,37 млрд рублей. 

Строительство городской станции аэрации началось в 1978-м году, объект ввели в эксплуатацию в 1995-м году. Первый этап реконструкции прошел с 2012 по 2017 год. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в зоне подтоплений остаются 24 участка. 

Фото: vodokanal.spb.ru

Теги: водоканал, станция аэрации
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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