На второй этап реконструкции Северной станции аэрации потратят 2,3 млрд рублей

Северная станция является крупнейшим очистительным сооружением города.

Вторым этапом реконструкции Северной станции аэрации займется ООО "Консалт Проект". После работ производительность очистных сооружений увеличится с 700 тыс. до 1 млн кубометров в сутки. Подрядчиком выступает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Очистительное сооружение находится в поселке Ольгино. После реконструкции помимо использования новых технологий при очистке сточных вод, реализация проекта снимет ограничения в развитии Петербурга на севере города. Из-за активного строительства там идет большая нагрузка на очистные сооружения.

Работы начнутся в конце марта 2020-го года, а закончиться должны до 30 июня 2022. Стоимость контракта составила 2,37 млрд рублей.

Строительство городской станции аэрации началось в 1978-м году, объект ввели в эксплуатацию в 1995-м году. Первый этап реконструкции прошел с 2012 по 2017 год.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в зоне подтоплений остаются 24 участка.

Фото: vodokanal.spb.ru