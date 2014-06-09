Второй этап благоустройства начался в петербургском парке Героев-Пожарных

Установят теннисные, волейбольные, баскетбольные и тренажерные площадки.

Второй этап благоустройства начали в парке Героев-Пожарных в Петербурге. Он проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работники займутся сохранением деревьев и кустарников, а также высадят новые. Кроме этого, подрядчик проложит новые дорожки с учетов появившейся за последние годы жилой застройки рядом. Также появятся теннисные, волейбольные, баскетбольные и тренажерные площадки.

Ранее мы писали, что на Кондратьевском проспекте начинается завершающий этап ремонта трамвайных путей. На две недели по проспекту закрыто трамвайное движение в одном направлении.

Фото: Piter.tv