На Кондратьевском проспекте начинается завершающий этап ремонта трамвайных путей

На две недели по проспекту закрыто трамвайное движение в одном направлении.

На Кондратьевском проспекте приступили к третьему этапу ремонтных работ. Они проходят от улицы Жукова до Минеральной улицы. До 15-го мая 2022 года движение в этом направлении будет полностью закрыто, предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчик полностью уложил асфальтобетон в трамвайных путях и сейчас ведет работы по фрезеровке и укладке асфальтобетона в трамборте и проезжей части. Благоустройство участка должно быть выполнено не позднее июля 2022 года.

Отмечается, что после завершения всех работ рельсы будут уложены на одном уровне с покрытием проезжей части. Трамваи смогут увеличить скорость движения, а ход вагонов станет мягче. Трамвай №23, который проходит по Кондратьевскому проспекту, вошел в перечень 15 скоростных магистральных маршрутов, которые планируют создать к 2028 году.

Фото: КРТИ