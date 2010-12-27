Второй Новогодний книжный салон открылся в Петербурге

Прошедший салон посетили свыше 15 тысяч человек.

На Красногвардейской площади в Центре дизайна ArtPlay в субботу открылся II Петербургский новогодний книжный салон. Об этом сообщил городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Мероприятие пройдет до 17 декабря. Организаторы ожидают больше посетителей, чем в прошлом году. Для гостей подготовили масштабную программу, среди которых встречи с писателями, презентации книг, литературно-музыкальные салоны, круглые столы, а также гастрономический праздник ВКУСФЕСТ.

Одним из самых ожидаемых событий станет встреча с писателем Евгением Водолазкиным 16 декабря и презентация его нового произведения "Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью".

Ранее мы рассказали, что в городе на Неве открылась единственная в стране библиотека по психоанализу.

Фото: knigaspb.ru