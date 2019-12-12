В Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу

Психоанализ Жака Лакана - это научное направление, основанное на идеях Фрейда.
В коллекции петербургской библиотеки несколько сотен уникальных книг, у каждой из них своя история.
Есть одна книга, которую я вывез из детского учреждения под названием Куртиль. Оно находится на границе Франции и Бельгии . В принципе эти книжки вы не сможете встретить даже нигде в Париже. Статьи, которые там опубликованы – это опыт, накопленный нашими коллегами в течение 50 лет работы с детьми.
Анатолий Вайнштейн, практикующий психоаналитик лакановской ориентации
Здесь также можно увидеть литературу по лингвистике, философии, религии, культурологии и даже математике. Чтобы взять книгу, необходимо обратиться к организаторам библиотеки. Подробности можно узнать в группе.
Скоро книги можно будет читать не только в бумажном, но и в электронном варианте, обещают владельцы.
Фото и видео: Piter.TV
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