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ElzaRada12
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В Петербурге появилась единственная в России библиотека по психоанализу

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Библиотеку открыли практикующие психоаналитики лакановской ориентации.

Психоанализ Жака Лакана - это научное направление, основанное на идеях Фрейда.

В коллекции петербургской библиотеки несколько сотен уникальных книг, у каждой из них своя история.

Есть одна книга, которую я вывез из детского учреждения под названием Куртиль. Оно находится на границе Франции и Бельгии . В принципе эти книжки вы не сможете встретить даже нигде в Париже. Статьи, которые там опубликованы – это опыт, накопленный нашими коллегами в течение 50 лет работы с детьми.

Анатолий Вайнштейн,  практикующий психоаналитик лакановской ориентации 

Здесь также можно увидеть литературу по лингвистике, философии, религии, культурологии и даже математике. Чтобы взять книгу, необходимо обратиться к организаторам библиотеки. Подробности можно узнать в группе

Скоро книги можно будет читать не только в бумажном, но и в электронном варианте, обещают владельцы.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: библиотека, книги, психоанализ, психология
Категории: Репортажи, Лента новостей, Культура, Картина дня, Новости СПб,

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