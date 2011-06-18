Второго медведя, проживавшего с погибшей дрессировщицей в Парголово, усыпили

Медведи содержались на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью.

Полицейские проводят проверку по факту нападения медведя на женщину в Парголово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района 11 июля поступила информация о нападении медведя на женщину на частном участке дома, расположенного на Лесной улице. На место произошедшего прибыли правоохранители и бригада медиков.

Было установлено, что один из медведей смог вырваться из вольера и напал на свою хозяйку. Женщина 1973 года рождения скончалась от полученных ран.

Напавшее животное застрелили полицейские, второго медведя в целях безопасности усыпили. Также установлено, что они содержались на законных основаниях, супружеская пара занималась цирковой деятельностью.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводят проверку по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, произошедшее проверит прокуратура Выборгского района Петербурга.

Видео: пресс-служба прокуратуры по Петербургу