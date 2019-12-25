Второе смертельное ДТП за день произошло на трассе в Киришском районе

В новой аварии водитель погиб при столкновении с ВАЗ.

В четверг, 21 марта, на 5 км трассы "Кириши – Будогощь – Смолино" произошла вторая за день авария со смертельным исходом. Скончался 56-летний мужчина, управлявший ВАЗ 21150. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло в 10 утра. Согласно предварительным данным, водитель Renault Sandero по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате последовавшего столкновения водитель ВАЗ скончался на месте, владелец иномарки получил тяжелые травмы.

Сейчас на месте аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали подробности другой аварии на этой же трассе с участием "Chevrolet Cruze" и бензовоза. Она также привела к смерти одного из автовладельцев.

Фото: Piter.TV