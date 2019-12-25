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В Киришском районе водитель погиб при столкновении с бензовозом
Сегодня, 13:04
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В Киришском районе водитель погиб при столкновении с бензовозом

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Страшное ДТП произошло на закруглении дороги.

В четверг, 21 мая, на 13-м километре автодороги "Кириши – Будогощь – Смолено" произошла авария, в результате которой погиб один из водителей. Об этом сообщил Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение "Chevrolet Cruze" и "КамАЗа" произошло в 7:40 утра на крутом повороте. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, что и спровоцировало аварию, после чего скончался от полученных травм. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что после тарана дерева "Renault" в Выборгском районе госпитализировано двое подростков.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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