В Киришском районе водитель погиб при столкновении с бензовозом

Страшное ДТП произошло на закруглении дороги.

В четверг, 21 мая, на 13-м километре автодороги "Кириши – Будогощь – Смолено" произошла авария, в результате которой погиб один из водителей. Об этом сообщил Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Столкновение "Chevrolet Cruze" и "КамАЗа" произошло в 7:40 утра на крутом повороте. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, что и спровоцировало аварию, после чего скончался от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV