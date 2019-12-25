После тарана дерева "Renault" в Выборгском районе госпитализировано двое подростков

В среду, 20 мая, на 73 километре трассы "Зеленогорск — Приморск — Выборг" произошло ДТП. Автомобиль "Renault" съехал в кювет и врезался в дерево: в результате пострадали два пассажира-подростка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД Ленобласти.
По предварительным данным, авария произошла примерно в 5 часов утра. За рулем находился 20-летний молодой человек, не имевший при себе водительских прав. В его организме не обнаружили алкоголя.
Один из пассажиров находится в реанимации, другой госпитализирован с переломом бедра.
В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.
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Фото: ВКонтакте / dorinspb
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