В результате ДТП на трассе "Лодейное Поле – Будогощь" скончались двое мужчин

Сообщается, что водитель не справился с управлением.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 20 мая в 17:43 на 198 километре дороги "Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь" произошло ДТП.

Водитель "ВАЗ 2105", на вид 50-60 лет, не справился с управлением и на съехал в кювет с последующим наездом на дерево. В результате чего на месте происшествия скончались водитель и пассажир, мужчина на вид 30-40 лет. Причины и личности погибших устанавливаются.

Ранее мы писали, что молодой водитель без прав съехал в кювет на 73 километре дороги " Зеленогорск – Выборг".

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте